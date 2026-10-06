В Пушкинском состоялось первое заседание Совета депутатов округа нового созыва
Первое заседание Совета депутатов Пушкинского округа нового созыва состоялось во вторник, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На заседании избрали председателя Совета депутатов, его заместителей и состав постоянных комиссий.
«Председателем единогласно выбрали Артёма Садулу. Он занимал эту должность и в предыдущем созыве. Заместителями председателя стали Нина Ушакова и Николай Михайлин», — говорится в сообщении.С приветственным словом к депутатам обратился глава округа Максим Красноцветов. Он отметил важность совместной работы законодательной и исполнительной власти.
«Только слаженная работа позволит находить решения общих задач. Доверие жителей к власти во многом формируется конкретными делами и изменениями в округе. Главный показатель нашей работы — качество и уровень жизни людей», — сказал Красноцветов.Он также пожелал народным избранникам продуктивной деятельности.