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В Пушкинском состоялось первое заседание Совета депутатов округа нового созыва

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Первое заседание Совета депутатов Пушкинского округа нового созыва состоялось во вторник, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На заседании избрали председателя Совета депутатов, его заместителей и состав постоянных комиссий.

«Председателем единогласно выбрали Артёма Садулу. Он занимал эту должность и в предыдущем созыве. Заместителями председателя стали Нина Ушакова и Николай Михайлин», — говорится в сообщении.
С приветственным словом к депутатам обратился глава округа Максим Красноцветов. Он отметил важность совместной работы законодательной и исполнительной власти.

«Только слаженная работа позволит находить решения общих задач. Доверие жителей к власти во многом формируется конкретными делами и изменениями в округе. Главный показатель нашей работы — качество и уровень жизни людей», — сказал Красноцветов.
Он также пожелал народным избранникам продуктивной деятельности.
Лев Каштанов

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