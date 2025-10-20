«Азбука спорта»: Как в парках Подмосковья прошел масштабный праздник здорового образа жизни
В минувшие выходные 65 парков Московской области одновременно стали центрами притяжения для любителей активного отдыха. Масштабное мероприятие «Азбука спорта» объединило тысячи детей и взрослых, предложив им насыщенную программу от массовых зарядок до спортивных турниров.
Общеобластное мероприятие , организованное при поддержке Министерства культуры и туризма и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Инициативу курировала автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
Гостей праздника ждала разнообразная программа, рассчитанная на все возрасты и уровень физической подготовки. Центральным событием стала массовая зарядка «"А" – акробатика, "Б" – бег, "Г" – гимнастика», которая в одно и то же время стартовала во всех participating парках. Это создало уникальное ощущение общности и позволило тысячам подмосковных семей стать частью масштабного флешмоба.
Каждый парк подготовил свою особенную программу. Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялся кросс-полумарафон «ОдинцовоRun», собравший как профессиональных бегунов, так и любителей. А в Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске прошел турнир по парковому футболу за «Кубок осеннего парка». Для тех, кто хотел не только посоревноваться, но и узнать что-то новое, работали многочисленные мастер-классы. Например, в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском всех желающих обучали основам самообороны, а в детском городке «Сказочный» в Красногорске прошел творческий мастер-класс «Спортивные рекорды».
«Подобные мероприятия не просто популяризируют спорт, а создают новую культурную среду, — отмечают в Министерстве культуры и туризма Московской области. — Парки сегодня становятся точками притяжения, где формируются здоровые привычки, укрепляются семейные связи и возникает настоящее комьюнити. “Азбука спорта” — это важный социальный проект, который в игровом, доступном формате показывает, что активный отдых — это весело и интересно».
Особое внимание было уделено семейному отдыху. Семейные эстафеты «Каникулярный забег», прошедшие во многих локациях, позволили родителям и детям объединиться в одной команде для достижения общей цели. А для создания праздничной атмосферы и памятных кадров в парках работали тематические фотозоны, такие как «Я чемпион» и «Юный чемпион».
Мероприятие продемонстрировало успешный формат межведомственного взаимодействия, объединившего усилия органов власти и некоммерческой организации для создания крупного, значимого для жителей события. Учитывая высокий интерес, подобные спортивные праздники могут стать в Подмосковье доброй традицией.
