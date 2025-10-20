«Азбука спорта»: Как в парках Подмосковья прошел масштабный праздник здорового образа жизни

20 октября 2025, 18:39

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В минувшие выходные 65 парков Московской области одновременно стали центрами притяжения для любителей активного отдыха. Масштабное мероприятие «Азбука спорта» объединило тысячи детей и взрослых, предложив им насыщенную программу от массовых зарядок до спортивных турниров.