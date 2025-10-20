Студенты Губернского колледжа прошли пятидневные военно-патриотические сборы

20 октября 2025, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

С 13 по 18 октября первокурсники Губернского колледжа участвовали в интенсивных сборах на базе Учебно-методического центра «Авангард». Пятидневная программа стала для студентов настоящей школой жизни и позволила освоить сотни важных навыков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Участники тренировок погружались в армейскую атмосферу, закаляли дух и тело, изучали основы тактической и строевой подготовки, учились управлению беспилотниками, а также оказывать первую медицинскую помощь. Дополнительно прошёл творческий конкурс #ХочуВРек, где студенты демонстрировали музыкальные и художественные номера, сплачиваясь в команду.



Сборы завершились торжественной церемонией закрытия, на которой Кубок «Авангарда» завоевали роты 1 и 2. Среди победителей были студенты Губернского колледжа, показавшие высокий уровень подготовки и командного взаимодействия.



С октября студенты отделений «Защита в ЧС», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» работают в УМЦ «Авангард» в составе педагогических отрядов Российских студенческих отрядов по дуальной форме обучения, сочетая профессиональные навыки с воспитанием лидерских качеств и гражданской ответственности.

