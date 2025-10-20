В детсаду Серпухова провели благотворительную акцию в помощь приютским собакам
Ежегодную благотворительную акцию «Большая помощь маленькому другу» провели в серпуховском детском саду «Жар-Птица». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе акции воспитанники детсада, их родители и воспитатели объединили усилия, чтобы собрать корм и разные необходимые принадлежности для почти ста собак, содержащихся в приюте.
«Помощь бездомным животным — это проявление человечности и заботы. Ребята продемонстрировали настоящую сердечность, поддержав тех, кто так нуждается во внимании», — говорится в сообщении.Для того, чтобы передать собранное, ребята с родителями лично посетили приют, погладили собак и больше узнали о жизни и потребностях питомцев. Такие визиты формируют у детей доброту, чуткость и ответственность.