В детсаду Серпухова провели благотворительную акцию в помощь приютским собакам

20 октября 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Ежегодную благотворительную акцию «Большая помощь маленькому другу» провели в серпуховском детском саду «Жар-Птица». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В ходе акции воспитанники детсада, их родители и воспитатели объединили усилия, чтобы собрать корм и разные необходимые принадлежности для почти ста собак, содержащихся в приюте.





«Помощь бездомным животным — это проявление человечности и заботы. Ребята продемонстрировали настоящую сердечность, поддержав тех, кто так нуждается во внимании», — говорится в сообщении.