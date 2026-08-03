03 августа 2026, 15:08

Фото: iStock/qwerty01

Мечта о собственной бане часто начинается с простой картины: аромат дерева, горячий пар, чай на веранде и отдых после рабочей недели. Но один неверный шаг способен испортить весь проект. Баню ставят слишком близко к забору, забывают про септик, выбирают низину или экономят на дымоходе. В итоге владелец тратит деньги дважды. Строительство своими руками не требует опыта профессионального плотника. Новичку важно не спешить. Сначала нужно найти безопасное место, учесть нормы, подготовить план и выбрать подходящую технологию. После этого можно переходить к фундаменту, стенам, кровле и внутренней отделке. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание С чего начать строительство бани на участке Как выбрать место для бани на участке в Подмосковье Какие расстояния нужно соблюдать до забора, дома и соседей Какую баню проще построить новичку Как выбрать фундамент для бани Как продумать удобную планировку бани Как построить баню своими руками: основные этапы Как установить печь и дымоход без риска пожара Вода, канализация и вентиляция в бане Какие ошибки чаще всего совершают при строительстве

С чего начать строительство бани на участке

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Как выбрать место для бани на участке в Подмосковье

Какие расстояния нужно соблюдать до забора, дома и соседей

Фото: iStock/vubaz

Какую баню проще построить новичку

Как выбрать фундамент для бани

Фото: iStock/vubaz

Как продумать удобную планировку бани

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Как построить баню своими руками: основные этапы

Фото: iStock/ronstik

Как установить печь и дымоход без риска пожара

Вода, канализация и вентиляция в бане

Фото: iStock/vubaz

Какие ошибки чаще всего совершают при строительстве