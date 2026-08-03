Россиянам объяснили, как не стать жертвой лжеюристов

03 августа 2026, 12:32

Прокуратура Петербурга: лжеюристы много обещают и не состоят в реестрах

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила жителей города о новых схемах мошенничества в сфере юридических услуг и дала рекомендации, как не попасться на уловки злоумышленников. Об этом стало известно 3 августа.