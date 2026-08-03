Россиянам объяснили, как не стать жертвой лжеюристов
Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила жителей города о новых схемах мошенничества в сфере юридических услуг и дала рекомендации, как не попасться на уловки злоумышленников. Об этом стало известно 3 августа.
В надзорном ведомстве отметили, что аферисты чаще всего привлекают клиентов громкими обещаниями бесплатных консультаций и помощи в подготовке документов, пишет «Петербургский дневник». Зачастую такие «специалисты» не имеют надлежащего статуса и не состоят в профильных реестрах.
Одним из главных сигналов опасности в прокуратуре назвали навязывание договора с обязательной предоплатой, в тексте которого отсутствуют пункты о непосредственном оказании юридической помощи. Если у потерпевшего недостаточно средств, мошенники могут убедить его взять кредит в банке для финансирования ложных услуг.
В целях безопасности гражданам рекомендовано обращаться исключительно к адвокатам, информация о которых есть в Министерстве юстиции РФ. Допустимым вариантом также являются организации (юридические лица или НКО), официально зарегистрированные в государственных реестрах. Проверить статус контрагента можно самостоятельно на официальных порталах ФНС и Минюста.
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