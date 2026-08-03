Стало известно, какая крупа защищает печень от ожирения

03 августа 2026, 11:20

F&F: крупа киноа защищает печень от ожирения

Фото: istockphoto/Shidlovski

Учёные выяснили, что регулярное включение киноа в рацион способствует снижению накопления жира в печени и улучшению метаболических показателей. Результаты исследования подтверждают потенциал этого злака как функционального продукта для профилактики и контроля метаболически ассоциированной жировой болезни печени, пишет Food & Function.