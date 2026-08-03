Стало известно, какая крупа защищает печень от ожирения
Учёные выяснили, что регулярное включение киноа в рацион способствует снижению накопления жира в печени и улучшению метаболических показателей. Результаты исследования подтверждают потенциал этого злака как функционального продукта для профилактики и контроля метаболически ассоциированной жировой болезни печени, пишет Food & Function.
В ходе эксперимента мыши с ожирением печени, вызванным высокожировой диетой, в течение 12 недель получали киноа. По сравнению с контрольной группой, продолжавшей питаться жирной пищей, у подопытных животных значительно снизились уровни глюкозы, общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). Кроме того, уменьшились показатели ферментов АЛТ и АСТ — маркеров повреждения печени.
Гистологический анализ тканей показал, что киноа препятствует образованию жировых включений в гепатоцитах. По мнению исследователей, защитный эффект обусловлен подавлением сигнального пути PPARγ-PLIN2, который отвечает за синтез и депонирование жиров. Также зафиксировали снижение активности генов, участвующих в продукции жирных кислот.
Авторы работы подчёркивают, что киноа может стать перспективным диетическим средством для поддержки пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Однако необходимы дальнейшие клинические испытания на людях.
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