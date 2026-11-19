Базы водоканалов Подмосковья в этом году пополнят свыше 120 единиц спецтехники
Для ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в текущем году закупили 123 единицы новой специальной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Машины поступили на базы предприятий в Электросталь, Павлово-Посадский, Химки, Солнечногорск, Дмитровский, Лосино-Петровский, Чехов, Воскресенск, другие городские и муниципальные округа. В закупку вошли как универсальные, так и узкоспециализированные машины. Это, в частности, легковые автомобили LADA Largus для оперативных выездов специалистов; экскаваторы‑погрузчики и колёсные экскаваторы для земляных работ на сетях; автокраны, предназначенные для погрузочно‑разгрузочных операций и монтажа тяжёлого оборудования.
Куплены также самосвалы КАМАЗ для вывоза грунта и материалов; автоцистерны на шасси ГАЗон Next и автомобили для аварийных бригад на шасси «ГАЗель» и «Соболь». Они будут работать на объектах водоснабжения и водоотведения. Вакуумные экскаваторы и илососные машины предназначены для откачки и подъёма содержимого с большой глубины. А автовышки, автобусы ПАЗ и электрические вилочные погрузчики будут использовать для высотных работ.
«Все инциденты дают нам представление о том, какая техника действительно необходима муниципалитетам. Помимо пополнения технического парка, важным фактором является эксплуатация машин. Поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за её техническое обслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», – поделился планами министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как отметили в министерстве, одна часть техники уже вышла на линии и задействована в работе аварийных и ремонтных бригад. Другая поступит на базы водоканалов до конца года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал 25-й областной конкурс среди специалистов ресурсоснабжающих организаций «Лучший по профессии». В Балашихе провели смотр аварийно-восстановительной бригады ЖКХ.