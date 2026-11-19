19 ноября 2026, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Для ресурсоснабжающих организаций Подмосковья в текущем году закупили 123 единицы новой специальной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Машины поступили на базы предприятий в Электросталь, Павлово-Посадский, Химки, Солнечногорск, Дмитровский, Лосино-Петровский, Чехов, Воскресенск, другие городские и муниципальные округа. В закупку вошли как универсальные, так и узкоспециализированные машины. Это, в частности, легковые автомобили LADA Largus для оперативных выездов специалистов; экскаваторы‑погрузчики и колёсные экскаваторы для земляных работ на сетях; автокраны, предназначенные для погрузочно‑разгрузочных операций и монтажа тяжёлого оборудования.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Куплены также самосвалы КАМАЗ для вывоза грунта и материалов; автоцистерны на шасси ГАЗон Next и автомобили для аварийных бригад на шасси «ГАЗель» и «Соболь». Они будут работать на объектах водоснабжения и водоотведения. Вакуумные экскаваторы и илососные машины предназначены для откачки и подъёма содержимого с большой глубины. А автовышки, автобусы ПАЗ и электрические вилочные погрузчики будут использовать для высотных работ.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО



«Все инциденты дают нам представление о том, какая техника действительно необходима муниципалитетам. Помимо пополнения технического парка, важным фактором является эксплуатация машин. Поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за её техническое обслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», – поделился планами министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО