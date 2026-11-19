19 ноября 2026, 20:52

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Подмосковье стало обладателем Кубка «Лидеры контроля 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.