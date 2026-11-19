Московская область завоевала Кубок «Лидеры контроля 2026»
Подмосковье стало обладателем Кубка «Лидеры контроля 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Награду вручили на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске. Подмосковье отметили за внедрение цифровых инструментов контроля, применение беспилотных авиационных систем и развитие дистанционных форм работы.
Так, отмечен сервис «Нейроинспектор 2.0», который развивает Главгосстройнадзор совместно с ДОМ.РФ. Робот извлекает данные из Единой информационной системы жилищного строительства, а искусственный интеллект проверяет состав и содержание документов, выявляя нарушения. Это исключает человеческий фактор и позволяет проводить проверки круглые сутки.
Дроны делают 3D-снимки стройплощадок. Фото накладываются на генплан для проверки соответствия. Такая проверка длится 20 минут вместо прежних 20 часов, а число очных визитов инспекторов снижается на 15%.
Система «Мониторинговый центр контроля» анализирует видеозаписи и позволяет следить за стройплощадками, дворами и прилегающими территориями, автодорогами и ходом строительства, выявлять нарушения благоустройства и правил перевозки пассажиров такси.
Земельный ИИ-контроль сканирует территорию, используя автомобиль с камерами высокого разрешения и ИИ. Нейросеть анализирует видеопоток и выявляет нарушения земельного законодательства. Сервис позволяет реагировать на нарушения, не дожидаясь обращений от жителей.
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