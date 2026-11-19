Пожарные помогли обеспечить безопасность многодетных семей в Электростали
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь провели профилактический рейд по повышению уровня пожарной безопасности в многодетных семьях.
Мероприятие включало образовательную часть и практическую помощь, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь Алексей Резников в рамках обучающего мероприятия показал, как правильно устанавливать и обслуживать автономные дымовые пожарные извещатели. Эти устройства играют ключевую роль в своевременном обнаружении задымления и оповещении о возгорании, что особенно важно для семей с детьми.
Особое внимание уделили практической стороне вопроса. Одной из многодетных семей вручили такой извещатель. Этот подчеркнуло важность наличия таких систем в каждом доме для дополнительной защиты самых уязвимых членов общества.
«Профилактическая работа в области пожарной безопасности строится на основе прямого диалога с жителями. Именно поэтому сотрудники отдела надзорной деятельности регулярно посещают многодетные семьи», – подчеркнул Резников.В ходе встреч специалисты детально разъясняют взрослым и детям порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.