19 ноября 2026, 21:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь провели профилактический рейд по повышению уровня пожарной безопасности в многодетных семьях.





Мероприятие включало образовательную часть и практическую помощь, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Электросталь Алексей Резников в рамках обучающего мероприятия показал, как правильно устанавливать и обслуживать автономные дымовые пожарные извещатели. Эти устройства играют ключевую роль в своевременном обнаружении задымления и оповещении о возгорании, что особенно важно для семей с детьми.



Особое внимание уделили практической стороне вопроса. Одной из многодетных семей вручили такой извещатель. Этот подчеркнуло важность наличия таких систем в каждом доме для дополнительной защиты самых уязвимых членов общества.

«Профилактическая работа в области пожарной безопасности строится на основе прямого диалога с жителями. Именно поэтому сотрудники отдела надзорной деятельности регулярно посещают многодетные семьи», – подчеркнул Резников.