Подмосковный брейкер Чернов завоевал золото Кубка мира в Москве
Мирослав Чернов из Московской области завоевал золотую медаль на Кубке мира по брейкингу, который проходил в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Чернов представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. Он одержал победу в командных соревнованиях 6х6 среди мужчин в составе российской команды Green Panda. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись ещё две российские команды – Predatorz и Outstanding.
Кубок мира по брейкингу прошел в рамках Russian Open Breaking Championships. Это самое знаковое событие российской брейк-сцены, которое страна принимает уже в девятый раз. Соревнования состоялись во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Ранее Чернов завоевал золото Спартакиаде народов России по брейкингу.
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