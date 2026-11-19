19 ноября 2026, 20:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирослав Чернов из Московской области завоевал золотую медаль на Кубке мира по брейкингу, который проходил в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.