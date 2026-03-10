Достижения.рф

Американка установила мировой рекорд по ловле малоротого буффало

Юная американка Джулия Бернстин установила мировой рекорд по ловле рыбы вида малоротый буффало. Об этом сообщается на сайте International Game Fish Association.



Рекорд был установлен 29 ноября 2025 года в Техас. Девушка рыбачила вместе с гидом Остином Андерсоном и поймала рыбу весом 14,29 килограмма.

Улов взвесили на сертифицированных весах, после чего рыбу отпустили обратно в воду. Достижение зафиксировали в юниорской женской категории для снастей, рассчитанных на нагрузку до восьми килограммов.

Малоротые буффало обитают в пресных водоёмах Северной Америки. Эти рыбы могут вырастать до 90 сантиметров в длину и достигать веса около 16 килограммов.

