Стартовал отборочный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

10 марта 2026, 12:04

Регистрация на олимпиаду по финансовой безопасности открыта до 14 марта

Фото: sodrujestvo.org

На цифровой платформе «Содружество» открыли регистрацию на первый тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Заявки принимают до 14 марта. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и имеет первый уровень.