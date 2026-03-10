Стартовал отборочный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
На цифровой платформе «Содружество» открыли регистрацию на первый тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Заявки принимают до 14 марта. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и имеет первый уровень.
Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, а также шанс пройти практику или стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства в профильных структурах. Среди партнёров — Росфинмониторинг, Банк России, Промсвязьбанк и другие финансовые организации.
Участвовать могут школьники 8–10 классов и студенты ряда курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры из России и зарубежных стран. Первый тур отборочного этапа проведут по индивидуальному графику для каждой номинации. Участники, успешно прошедшие первый и второй туры, продолжат борьбу на следующих этапах.
Организаторы советуют регистрироваться заранее — к заданиям допустят только зарегистрировавшихся. Заявку можно оставить по ссылке. Олимпиаду проводят с 2021 года при поддержке Президента и Правительства России. Организаторы — Росфинмониторинг, Минобрнауки и Минпросвещения. Подробности — на платформе «Содружество» и сайте Росфинолимп.
