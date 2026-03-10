Достижения.рф

Стартовал отборочный этап VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Регистрация на олимпиаду по финансовой безопасности открыта до 14 марта
Фото: sodrujestvo.org

На цифровой платформе «Содружество» открыли регистрацию на первый тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Заявки принимают до 14 марта. Олимпиада проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и имеет первый уровень.



Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, а также шанс пройти практику или стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства в профильных структурах. Среди партнёров — Росфинмониторинг, Банк России, Промсвязьбанк и другие финансовые организации.

Участвовать могут школьники 8–10 классов и студенты ряда курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры из России и зарубежных стран. Первый тур отборочного этапа проведут по индивидуальному графику для каждой номинации. Участники, успешно прошедшие первый и второй туры, продолжат борьбу на следующих этапах.

Организаторы советуют регистрироваться заранее — к заданиям допустят только зарегистрировавшихся. Заявку можно оставить по ссылке. Олимпиаду проводят с 2021 года при поддержке Президента и Правительства России. Организаторы — Росфинмониторинг, Минобрнауки и Минпросвещения. Подробности — на платформе «Содружество» и сайте Росфинолимп.

Ольга Щелокова

