Фермер из Ступино рассказал о победе в проекте «ТопБЛОГ»
В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги шестого сезона всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия —страна возможностей» по специализированному направлению «Агротехнологии». В число лучших авторов страны вошел представитель Московской области Святослав Муромский, который развивает популярное блогерское сообщество, где делится с аудиторией профессиональными методами выращивания и защиты клубники.
Святослав Муромский в беседе с «Радио 1» рассказал, что победа далась ему сложно: оценивали самые различные компетенции. В направлении «Министерство контента» блогеры работают совместно с госведомствами. Святослав работал с Минсельхозом: команда создала проект «Под Земли» — яркие карточки и видео о сельском хозяйстве для подростков 12–15 лет.
«Проект хорошо оценило Министерство сельского хозяйства, и мы продолжаем работать самостоятельно. Всего в конкурсе было шесть министерств, включая просвещение, промышленность, здравоохранение, туризм и спорт», — рассказал он.
В 2015 году Святослав уехал в Крым, где увидел, как многие выращивают клубнику.
«Обнаружил, что бесплатных знаний по клубнике нет. Начал её изучать и делиться в блоге. Уже 11 лет этим занимаюсь. Сейчас наша семья переехала в Ступино и строит ферму с нуля», — поедился фермер.
Проект Святослава вышел в финал конкурса «Моя страна — моя Россия» с идеей — учить людей.
«На базе фермы хотим создать образовательную площадку: экскурсии для школьников, студентов, местных жителей и фермеров. Пока всё размещается на дачном участке — это пока тестовый режим. Трудятся я, жена, дети, родители помогают. Сейчас ноябрь, уже был первый снежок, а работы в огороде ещё не закончились — клубника ещё спеет. До сегодняшнего дня мы ее ели. Осенью она даже вкуснее, чем летом», — поделился Муромский.Раньше Святослав нигде не участвовал. В этом году — финал «Моей страны — моей России», победа в «Топ-блоке», премия «Медиаполя» от Минсельхоза, впереди — «25 легендарных фермеров» в двух номинациях.