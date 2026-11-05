Фермер из Ступино рассказал о победе в проекте «ТопБЛОГ»

05 ноября 2026, 16:11

Фермер Муромский из Ступино рассказал, как 11 лет выращивает клубнику

оригинал Фото: istockphoto/Cavan Images

В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги шестого сезона всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия —страна возможностей» по специализированному направлению «Агротехнологии». В число лучших авторов страны вошел представитель Московской области Святослав Муромский, который развивает популярное блогерское сообщество, где делится с аудиторией профессиональными методами выращивания и защиты клубники.





Святослав Муромский в беседе с «Радио 1» рассказал, что победа далась ему сложно: оценивали самые различные компетенции. В направлении «Министерство контента» блогеры работают совместно с госведомствами. Святослав работал с Минсельхозом: команда создала проект «Под Земли» — яркие карточки и видео о сельском хозяйстве для подростков 12–15 лет.





«Проект хорошо оценило Министерство сельского хозяйства, и мы продолжаем работать самостоятельно. Всего в конкурсе было шесть министерств, включая просвещение, промышленность, здравоохранение, туризм и спорт», — рассказал он.

«Обнаружил, что бесплатных знаний по клубнике нет. Начал её изучать и делиться в блоге. Уже 11 лет этим занимаюсь. Сейчас наша семья переехала в Ступино и строит ферму с нуля», — поедился фермер.

«На базе фермы хотим создать образовательную площадку: экскурсии для школьников, студентов, местных жителей и фермеров. Пока всё размещается на дачном участке — это пока тестовый режим. Трудятся я, жена, дети, родители помогают. Сейчас ноябрь, уже был первый снежок, а работы в огороде ещё не закончились — клубника ещё спеет. До сегодняшнего дня мы ее ели. Осенью она даже вкуснее, чем летом», — поделился Муромский.