Фермерам Подмосковья передали более 3000 га сельхозземель

22 октября 2026, 18:09

оригинал Фото: медиасток.рф

Более 3080,6 га сельскохозяйственных земель муниципальной и неразграниченной госсобственности передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам Московской области за три квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Земля передаётся в аренду сроком на пять лет. По истечении трёх лет с момента заключения договора арендатор, использующий участок по целевому назначению, может оформить его в собственность.





«Получение земли на льготных условиях позволяет фермерам создавать новые и расширять действующие хозяйства и вводить в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые участки», — отметил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.