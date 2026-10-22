Фермерам Подмосковья передали более 3000 га сельхозземель
Более 3080,6 га сельскохозяйственных земель муниципальной и неразграниченной госсобственности передали в аренду без торгов фермерским хозяйствам Московской области за три квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Земля передаётся в аренду сроком на пять лет. По истечении трёх лет с момента заключения договора арендатор, использующий участок по целевому назначению, может оформить его в собственность.
«Получение земли на льготных условиях позволяет фермерам создавать новые и расширять действующие хозяйства и вводить в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые участки», — отметил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.В этом году фермеры получили 148 участков в 27 округах.