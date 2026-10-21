Открыт приём заявок на премию «Легендарные фермеры 2026»

21 октября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерские хозяйства Подмосковья могут побороться за премию «Легендарные фермеры 2026». Приём заявок продлится до 29 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Проект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса в агропроме, популяризацию предпринимательства, продвижение успешных фермерских хозяйств России. Премия даёт возможность рассказать широкой аудитории о своём деле, поделиться опытом с коллегами, получить признание профессионального сообщества и потребителей. К участию приглашают как опытных, так и начинающих сельхозпроизводителей.

«Заявки принимают по семи номинациям: «Фермерская династия» – для семейных хозяйств, где работают представители нескольких поколений; «Крутой поворот» – для предпринимателей, пришедших в АПК из других сфер; «Агротуры» – для хозяйств, развивающих сельский туризм; «Фермер года» – за личные достижения; «Женщина в агробизнесе» – для женщин-руководителей; «Агроблогер» – для авторов, рассказывающих о сельском хозяйстве и фермерской жизни; «Инновации на ферме» – для предприятий, внедряющих робототехнику, автоматизацию и современные технологии», – рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО