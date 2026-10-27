Два фермера попали в лапы хищника за сутки

27 октября 2026, 12:16

В Индии тигр за сутки растерзал двух фермеров

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В индийском штате Махараштра тигр совершил два нападения на людей в течение одних суток. Об этом сообщает газета Times of India.