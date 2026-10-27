Два фермера попали в лапы хищника за сутки
В индийском штате Махараштра тигр совершил два нападения на людей в течение одних суток. Об этом сообщает газета Times of India.
Первой жертвой хищника стал 60-летний Нана Камбади: кошка растерзала мужчину во время работы в поле. Позднее, в пяти километрах от места происшествия, животное напало на 40-летнюю Премилу Махадоле — её останки обнаружили на рисовом поле.
Лесной департамент предполагает, что оба нападения совершил один и тот же тигр. В настоящее время ведётся его поиск.
Ранее в Малайзии неизвестный хищник задрал и съел 42-летнего мужчину. Нижняя часть тела была обглодана, на шее остались следы от укусов.
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