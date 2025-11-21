Бесплатно по ОМС: какие лекарства и витамины положены беременным? Льготы и выплаты в Подмосковье
Беременность — это важный и радостный период в жизни каждой женщины. В это время особенно важно заботиться о своем здоровье. Хорошая новость: беременные могут получить ряд необходимых лекарств и витаминов бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В материале «Радио 1» разберемся, как это сделать.
Шаг 1: Запись в женскую консультациюПервое, что нужно сделать, — встать на учет в государственной женской консультации. Вы можете выбрать любое учреждение. Просто зайдите в регистратуру, прикрепитесь и запишитесь на прием к врачу. Вам помогут оформить все необходимые документы.
Шаг 2: Анализы и назначенияПосле записи доктор назначит вам анализы и исследования. Эти процедуры помогут определить, какие препараты понадобятся для комфортного течения беременности. Не стесняйтесь задавать вопросы — врач всегда готов объяснить, зачем нужны те или иные анализы.
Шаг 3: Получение рецептаЕсли медик назначит вам лекарства, он выдаст рецепт на бесплатное получение препаратов. Такое право закреплено постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 1940, правилами ОМС (Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н). Уточните адреса аптек, где можно получить лекарства, чтобы не тратить время на поиски.
Шаг 4: Получение медикаментовОтправляйтесь в аптеку. Фармацевт заберет ваш рецепт и выдаст назначенные препараты. Не забудьте проверить, все ли лекарства вы получили.
Что можно получить?В списке бесплатных препаратов обычно есть витамины с фолиевой кислотой, железом и кальцием. В разных регионах могут добавлять свои лекарства, но основные компоненты остаются неизменными. Мультивитамины, к сожалению, не входят в федеральный перечень, но отдельные элементы, такие как кальций и йод, доступны.
Важно знатьЕсли вы наблюдаетесь в частной клинике, бесплатные лекарства вам не полагаются. Однако вы можете совмещать посещение государственной консультации и частной клиники для получения необходимых услуг. Теперь вы знаете, как получить бесплатные медикаменты во время беременности! Заботьтесь о своем здоровье и здоровье вашего малыша — это самое главное.
Беременность в ПодмосковьеЕсли вы узнали, что ждете малыша, первым делом стоит встать на учет в женскую консультацию. Это важно для здоровья вас и вашего ребенка. В Подмосковье есть несколько мест, куда можно обратиться:
- Областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ);
- Шесть перинатальных центров;
- Коммерческий клинический госпиталь «Лапино».
Не откладывайте визит в ЖК, как только подтвердили свою беременность.
Выплаты и льготы для беременныхБеременные женщины, которые стали на учет до 12 недель, могут рассчитывать на различные выплаты. Также есть дополнительные пособия:
- Ежемесячное пособие для тех, кто встал на учет вовремя;
- Пособие по беременности и родам для работающих женщин, студенток и военнослужащих по контракту;
- Выплата для жен военнослужащих-срочников.
Беременность — это особенное время, и важно заботиться о себе и своем будущем ребенке! Не забывайте о своих правах и возможностях. Подробнее о них читайте на сайте Правительства Московской области.