Количество многодетных семей в РФ с начала 2025 года выросло более чем на 8%
Количество многодетных семей в России увеличилось более чем на восемь процентов с начала года.
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей», — сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.
Министр подчеркнул, что прирост составил почти 300 тысяч. Кроме того, Котяков анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 регионах.
Форум в Красноярске служит площадкой для обсуждения вопросов народосбережения, стратегии реализации семейной и демографической политики, а также поддержки многодетных семей до 2036 года.