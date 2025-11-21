Количество многодетных семей в РФ с начала 2025 года выросло более чем на 8%

21 ноября 2025, 11:10

Фото: istockphoto/Liderina

Количество многодетных семей в России увеличилось более чем на восемь процентов с начала года.





Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.





«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей», — сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.