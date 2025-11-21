Достижения.рф

Количество многодетных семей в РФ с начала 2025 года выросло более чем на 8%

Фото: istockphoto/Liderina

Количество многодетных семей в России увеличилось более чем на восемь процентов с начала года.



Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей», — сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.

Министр подчеркнул, что прирост составил почти 300 тысяч. Кроме того, Котяков анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 регионах.

Форум в Красноярске служит площадкой для обсуждения вопросов народосбережения, стратегии реализации семейной и демографической политики, а также поддержки многодетных семей до 2036 года.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0