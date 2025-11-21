В Подмосковье по программе «Земля врачам» дома построили более 490 врачей

21 ноября 2025, 11:35

оригинал Фото: Телеграм-канал @Press_MO

В Подмосковье выдали более 490 участков по программе «Земля врачам». Уже 493 медика региона получили участки, на которых либо уже построили дома, либо строительство активно ведут, сообщили в Минимущества Московской области.