В Подмосковье по программе «Земля врачам» дома построили более 490 врачей
В Подмосковье выдали более 490 участков по программе «Земля врачам». Уже 493 медика региона получили участки, на которых либо уже построили дома, либо строительство активно ведут, сообщили в Минимущества Московской области.
Как рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, с начала действия закона медикам узких специальностей предоставили 2576 участков. На 372 из них семьи уже возвели дома, а на 121 — строят жильё. Больше всего домов построили врачи в Домодедове, Пушкинском и Коломне — 50-80 домов в каждом муниципалитете.
Закон о предоставлении участков в безвозмездное пользование действует до конца 2026 года. Льгота доступна работникам 39 специальностей в 32 округах. Подать заявку можно в местных Администрациях. По истечении пяти лет и при надлежащем использовании земли врачи смогут оформить участки в собственность бесплатно.
