«Бессмертная «Жизель» в исполнении театра Гордеева: гастроли в Строгино
В среду, 17 октября, московский культурный центр «Строгино» станет эпицентром высокого искусства. Легендарный Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева представит одну из жемчужин мировой хореографии — лирическую фантазию «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Публику ждет встреча с эталонной постановкой, проверенной временем, и блестящей игрой заслуженных артистов России.
Восхитительная история о любви, предательстве и всепрощении, воплощенная в танце, оживет на сцене культурного центра «Строгино». Балет «Жизель» — это не просто спектакль, а целый мир, где поэтичный образ главной героини проходит сложную эволюцию от наивной крестьянской девушки до трагичной виллисы — призрака, обреченного мстить мужчинам.
Колоритные партии исполнят признанные мастера сцены. Заглавную роль Жизели, требующую от балерины не только технического совершенства, но и глубокого драматизма, воплотит солистка Дарья Капишникова. Ее Альбертом станет заслуженный артист России Дмитрий Котермин. Яркие противоречивые характеры создадут ведущий солист Георгий Сорокин в роли лесничего Ганса и лауреат международных конкурсов Алена Таценко в образе безжалостной Мирты, королевы виллис. Особого внимания заслуживает изящная вариация двойки виллис в исполнении заслуженной артистки Московской области Дарьи Логиновой и Екатерины Макеевой.
За безупречность исполнения отвечают опытные педагоги-репетиторы — заслуженные артисты России Ольга Коханчук и Светлана Устюжанинова, что гарантирует высочайший уровень постановки.
Особую ценность этому «Жизелю» придает то, что он является визитной карточкой театра «Русский балет». Постановка была создана в 1991 году в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева — легенды Большого театра, которого критики в свое время признавали одним из лучших исполнителей партии Альберта в мире. Его глубокая авторская трактовка вот уже более тридцати лет сохраняется в репертуаре, радуя как искушенных ценителей, так и тех, кто только открывает для себя волшебство классического балета.
«Русский балет» Гордеева давно снискал мировое признание, что подтверждают престижные награды: национальная премия имени Федора Волкова и европейский приз «Лучший балетный коллектив Европы». Успех труппы — в гармоничном сочетании верности классическим традициям и новаторского подхода художественного руководителя.
Недавние гастроли театра в Рязани, собравшие аншлаг более чем на 700 зрителей, доказали неизменный интерес публики к творчеству коллектива. Предстоящий вечер в «Строгино» — прекрасная возможность для московской аудитории стать свидетелями настоящего балетного таинства и прикоснуться к вечной классике в исполнении одной из сильнейших трупп страны.
Читайте также: