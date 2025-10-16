«Бессмертная «Жизель» в исполнении театра Гордеева: гастроли в Строгино

16 октября 2025, 18:33

Фото: Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В.М. Гордеева

В среду, 17 октября, московский культурный центр «Строгино» станет эпицентром высокого искусства. Легендарный Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева представит одну из жемчужин мировой хореографии — лирическую фантазию «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Публику ждет встреча с эталонной постановкой, проверенной временем, и блестящей игрой заслуженных артистов России.