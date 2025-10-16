В Раменском провели необычный урок, посвящённый Всемирному дню хлеба
Учитель Раменской школы №21 Полина Щавелева провела для учеников специальный урок, посвящённый хлебу. Об этом сообщили в окружной администрации.
Она отметила, что тема особенно актуальна для молодёжи: не все дети умеют бережно относиться к этому продукту и порой выбрасывают остатки. Учительница напомнила, сколько труда нужно, чтобы хлеб попал на наш стол, и затронула историю блокадного Ленинграда, где дневная норма составляла всего 100 граммов хлеба.
Кроме того, ребята узнали, что раньше хлеб часто считали признаком достатка и выпекали его дома.
Ученики с интересом обсуждали виды хлебобулочных изделий — пасхальный кулич, лаваш, сладкий рулет, калач, пончик, бублик, пироги и пиццу — и разгадывали кроссворд, посвящённый Всемирному дню хлеба. В школьной столовой хлеб — обязательная часть завтрака: дети едят его с кашей, делают бутерброды с сыром и с удовольствием берут свежую выпечку.
Традиция встречать гостей хлебом и солью — символ уважения и гостеприимства — уходит в глубину веков. Хлеб издревле считался главным продуктом на столе и остаётся таковым: ни обычный завтрак, ни праздничный ужин не обходятся без него.
В 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров учредили Всемирный день хлеба, который отмечают 16 октября. Главная задача праздника — напомнить о важности хлеба в питании и рассказать о его культурной и пищевой ценности.
