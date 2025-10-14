Достижения.рф

В Зарайске прошёл фестиваль «Подмосковные узоры», собравший более 1600 гостей

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в Зарайском центральном парке состоялся II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвящённый художественным промыслам и народным традициям Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Мероприятие посетили свыше 1600 человек. Фестиваль объединил участников из 17 муниципалитетов, среди которых Коломна, Воскресенск, Реутов, Домодедово, Электросталь, Балашиха, Одинцово, Сергиев Посад, Мытищи и другие. В мастер-классах приняли участие более 250 посетителей.

Для гостей подготовили лекцию о крестьянском костюме Зарайского уезда XIX века, тематический квест и избу-читальню, где детям читали сказки о народных промыслах.

Особый интерес вызвали творческие площадки, где мастера Подмосковья делились техниками федоскинской и жостовской росписи, богородской резьбы, ткачества, ручной набойки, а также гжельской и дулёвской росписей. В течение всего дня работала выставка народного искусства и ремёсел.

Министерство культуры и туризма Московской области
Финальной точкой фестиваля стала концертная программа «Музыкальный орнамент» с участием 25 коллективов народного танца и вокала. Завершили праздник выступления групп «Zori Бэнд» и «РЕПА».

Организатором мероприятия выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Проект реализован при содействии Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Подробнее — на сайте Подмосковныеузоры.рф.
Дайана Хусинова

