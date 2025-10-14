В Зарайске прошёл фестиваль «Подмосковные узоры», собравший более 1600 гостей

14 октября 2025, 09:21

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в Зарайском центральном парке состоялся II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвящённый художественным промыслам и народным традициям Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.