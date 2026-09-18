«Без подвоха»: боксёр Чудинов осмотрел Центр общественного наблюдения в Одинцове
Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове посетил чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России Фёдор Чудинов. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Спортсмен отметил высокий уровень организации процесса наблюдения и его технологичность.
«Всё прозрачно, через камеры просматриваются все избирательны участки. Так что всё честно, без подвоха», — сказал Чудинов.Он добавил, что участвовать в выборах нужно обязательно, потому что именно голосование определяет будущее страны.
«Можно оставаться в стороне и потом жаловаться, а можно проголосовать и хоть что-то сделать для того, чтобы жизнь оставалась хорошей или становилась лучше. Надо думать о будущем и делать свой выбор», — подчеркнул Чудинов.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.