ДЭГ набирает обороты в Подмосковье

18 сентября 2026, 11:20

оригинал Фото: istockphoto/dikushin

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) набирает популярность. По последним данным, в России подано более 4 млн заявок на участие в онлайн-голосовании, из них свыше 700 тыс. — в Московской области.