ДЭГ набирает обороты в Подмосковье
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) набирает популярность. По последним данным, в России подано более 4 млн заявок на участие в онлайн-голосовании, из них свыше 700 тыс. — в Московской области.
Как отмечают в регионе, это означает, что каждый четвёртый житель Подмосковья планирует отдать свой голос удалённо — не выходя из дома.
Напомним, что ДЭГ доступно всем жителям Московской области, которые подали заявку заблаговременно. Голосование проходит через защищённую платформу, а процедура идентификации исключает возможность повторного волеизъявления. Для участия в дистанционном голосовании необходимо было зарегистрироваться на портале «Госуслуги», найти раздел ДЭГ, проверить и подтвердить свои данные, а затем подать заявление.
Прежде сообщалось, что в первый день голосования в Московской области открылись 3977 избирательных участков. Из них 3925 — постоянные, ещё 52 — временные. Об этом на брифинге рассказал секретарь региональной избирательной комиссии Руслан Фурс.
По его словам, в регионе зарегистрировано более 6,1 млн избирателей. Проведение выборов обеспечивают свыше 36 тыс. членов комиссий.
Отдельно Фурс отметил рост популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) среди жителей области.
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