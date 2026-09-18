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Центр общественного наблюдения в Одинцове посетили известные блогеры

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Спортивный блогер Рахман Ахметбеков и фудблогер и ресторатор Фарид Аллахвердиев посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.



Гости посмотрели, как организована работа и проверили функционирование видеотехники.

«Я назвал номер своего избирательного участка, и мне сразу вывели на экран трансляцию из школы, где он расположен. Сразу становится понятно, что процесс абсолютно честный и открытый, никаких вопросов не возникает», — поделился впечатлением Ахметбеков.
С ним согласился и Аллахвердиев. Он добавил, что такой уровень контроля за ходом выборов следует распространить на всю страну.

«Всё видно, всё очевидно, всё прозрачно. И так должно быть везде», — подчеркнул фудблогер.
В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.
Лев Каштанов

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