Центр общественного наблюдения в Одинцове посетили известные блогеры
Спортивный блогер Рахман Ахметбеков и фудблогер и ресторатор Фарид Аллахвердиев посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Гости посмотрели, как организована работа и проверили функционирование видеотехники.
«Я назвал номер своего избирательного участка, и мне сразу вывели на экран трансляцию из школы, где он расположен. Сразу становится понятно, что процесс абсолютно честный и открытый, никаких вопросов не возникает», — поделился впечатлением Ахметбеков.С ним согласился и Аллахвердиев. Он добавил, что такой уровень контроля за ходом выборов следует распространить на всю страну.
«Всё видно, всё очевидно, всё прозрачно. И так должно быть везде», — подчеркнул фудблогер.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.