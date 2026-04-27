Безопасность, скорость и стиль: как автоледи со всего Подмосковья соревновались в водительском мастерстве

27 апреля 2026, 13:36

В Королёве прошёл конкурс водительского мастерства «Автоледи — Московия 2026»

оригинал Фото: «Радио 1»

В Королёве состоялся традиционный Московский областной конкурс водительского мастерства «Автоледи — Московия 2026». В этом году он приурочен к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции.





Конкурс прошёл 25 апреля и объединил на одной площадке 45 участниц из самых разных профессиональных сфер: сотрудниц подразделений ГАИ и территориальных отделов МВД России по Московской области, представительниц автошкол региона и активисток общественных объединений.



Программа соревнований включала в себя четыре сложнейших этапа, которые призваны выявить виртуозное владение автомобилем и оценить уровень владения теоретическими знаниями:



«Классическое скоростное маневрирование» (фигурное вождение автомобиля);

«Знание ПДД» (экзамен на знание Правил дорожного движения);

«Оказание первой помощи» (демонстрация навыков оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП);

«Тематическое оформление» — самый творческий этап, в рамках которого участницы представили свои автомобили, украшенные в стилистике юбилея ведомства.





Фото: «Радио 1»



Организаторы называют проведение конкурса доброй традицией Подмосковья. Такие мероприятия оказывают влияние на популяризацию культуры безопасного вождения и законопослушного поведения водителей на дорогах.

Заместитель начальника управления ГАИ по Московской области Владимир Севастьянов в беседе с корреспондентом «Радио 1» рассказал о целях проведения конкурса:





«Мы показываем, что много девушек сейчас управляют транспортом и делают они это, соблюдая правила дорожного движения. По статистике, они меньше попадают в ДТП, чем мужчины. И мы надеемся, что будущие водители тоже будут равняться на тех автоледи, которые соревнуются сегодня, и тоже не будут попадать в аварии».

Особый акцент делается на открытости Госавтоинспекции. Отмечается, что участие в конкурсе сотрудниц способствует укреплению доверия граждан к ведомству и повышению его престижа.



Также формат мероприятия позволяет привлечь внимание общественности к вопросам безопасности дорожного движения, демонстрируя живой пример ответственного и мастерского управления автомобилем.

Жанна Глобина (фото: «Радио 1»)

«Я очень счастлива. Конечно, я готовилась, повторяла ПДД, но не знала, что смогу победить, потому что участниц было очень много. Я уже участвовала в этом конкурсе 10 лет назад, и мне кажется, что такие конкурсы надо проводить чаще».