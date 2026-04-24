Сотрудники ГАИ напомнили посетителям Раменского МФЦ правила дорожного движения
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и специалисты «Рамавтодора» провели серию профилактических встреч с посетителями и коллективом центра «Мои Документы». Беседы прошли в рамках регионального социального раунда «Один щелчок спасает жизнь», рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Главной темой бесед стала важность использования ремней безопасности.
«Как подчеркнули автоинспекторы, это средство защиты остаётся самым эффективным способом сохранить жизнь при авариях. Пристёгиваться необходимо каждому в салоне – водителю и всем без исключения пассажирам, даже при поездке на короткое расстояние или при размещении на заднем ряду сидений», – рассказали в администрации.
Участникам акции вручили информационные брошюры и наглядные памятки. В них собраны ключевые правила использования удерживающих систем, рекомендации по выбору детских кресел и советы, которые помогут сделать привычку пристёгиваться автоматической.