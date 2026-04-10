Студентам колледжа в Химках рассказали о ПДД при управлении электросамокатом

10 апреля 2026, 15:47

Фото: Максим Сафронов

В колледже «Подмосковье» в Химках провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности.





Встреча состоялась в актовом зале корпуса №8, где помощник городского прокурора София Духина рассказала студентам о типичных ошибках при езде на электросамокатах и привела реальные примеры из практики.





«Правосознание — это ключевая история не только для юриста, но в целом для любого гражданина. Основа нашего будущего и настоящего — это молодое поколение. Их нужно не только защищать, но и поддерживать, подбадривать, помогать определиться с тем, кем они хотят стать в будущем», — отметила Духина.