Студентам колледжа в Химках рассказали о ПДД при управлении электросамокатом
В колледже «Подмосковье» в Химках провели профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности.
Встреча состоялась в актовом зале корпуса №8, где помощник городского прокурора София Духина рассказала студентам о типичных ошибках при езде на электросамокатах и привела реальные примеры из практики.
«Правосознание — это ключевая история не только для юриста, но в целом для любого гражданина. Основа нашего будущего и настоящего — это молодое поколение. Их нужно не только защищать, но и поддерживать, подбадривать, помогать определиться с тем, кем они хотят стать в будущем», — отметила Духина.
В ходе открытого диалога студенты задавали вопросы и делились личным опытом. На встрече также разобрали реальные случаи нарушений. В частности, в Подмосковье водитель, неоднократно управлявший самокатом в нетрезвом виде и ставший виновником ДТП, после судебных разбирательств был лишён водительских прав. Участникам напомнили о допустимых скоростях: до 25 км/ч на тротуарах, до 20 км/ч во дворах и 5–15 км/ч в парках и людных местах.
Отмечается, что подобные встречи проходят также в школах и других учебных заведениях Химок.