Библиотеки Подмосковья открыли двери для 27 тысяч гостей
Более тысячи мероприятий, от робототехники до каллиграфии, прошли в рамках Дня открытых дверей в библиотеках Московской области.
В прошедшие выходные библиотеки Московской области провели масштабный День открытых дверей, который посетили рекордные 27 тысяч человек. Гостей ждала обширная программа: от традиционных литературных вечеров до современных уроков по программированию.
Мероприятие стало настоящим праздником для книголюбов и всех, кто интересуется культурой и саморазвитием. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, для посетителей подготовили свыше тысячи разноформатных событий, которые посетили около 13 тысяч гостей. А общая посещаемость библиотек в этот день превысила 27 тысяч читателей, которым выдали более 54 тысяч книг.
Программа Дня открытых дверей была составлена так, чтобы найти занятие по интересам для каждого. Гости могли поучаствовать в интеллектуальных викторинах, посетить тематические выставки, насладиться музыкальными программами и даже лично пообщаться с писателями, художниками и другими представителями творческих профессий.
«Во всех библиотеках прошли образовательные, развлекательные и культурные мероприятия, приуроченные ко Дню открытых дверей. Это демонстрирует, что современная библиотека — это не просто книгохранилище, а настоящий многофункциональный культурный центр», — отметили в Министерстве.
Особый акцент организаторы сделали на знакомстве посетителей с современными компетенциями. Внимание гостей привлекли уроки по программированию и робототехнике, которые пользуются растущей популярностью у подрастающего поколения. Для тех, кто стремится к развитию когнитивных функций и традиционных навыков, прошли занятия по каллиграфии и шахматам.
Не были забыты и юные посетители. Для детей организовали творческие мастер-классы, показы детских фильмов и игровые зоны с развивающими настольными играми. Это позволило семьям провести выходной день с пользой и разнообразить досуг ребенка.
Важной частью мероприятия стала возможность записаться в библиотеку или в один из многочисленных кружков и клубов, действующих на ее базе. Гости, которые еще не были читателями, смогли оформить читательский билет и получить доступ к огромным ресурсам библиотек Подмосковья.
Проведенный День открытых дверей наглядно показал, что библиотеки региона успешно трансформируются, оставаясь востребованными и актуальными пространствами для обучения, творчества и общения людей всех возрастов.