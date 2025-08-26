Библиотеки Подмосковья открыли двери для 27 тысяч гостей

26 августа 2025, 18:26

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Более тысячи мероприятий, от робототехники до каллиграфии, прошли в рамках Дня открытых дверей в библиотеках Московской области.





В прошедшие выходные библиотеки Московской области провели масштабный День открытых дверей, который посетили рекордные 27 тысяч человек. Гостей ждала обширная программа: от традиционных литературных вечеров до современных уроков по программированию.



Мероприятие стало настоящим праздником для книголюбов и всех, кто интересуется культурой и саморазвитием. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, для посетителей подготовили свыше тысячи разноформатных событий, которые посетили около 13 тысяч гостей. А общая посещаемость библиотек в этот день превысила 27 тысяч читателей, которым выдали более 54 тысяч книг.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Программа Дня открытых дверей была составлена так, чтобы найти занятие по интересам для каждого. Гости могли поучаствовать в интеллектуальных викторинах, посетить тематические выставки, насладиться музыкальными программами и даже лично пообщаться с писателями, художниками и другими представителями творческих профессий.





«Во всех библиотеках прошли образовательные, развлекательные и культурные мероприятия, приуроченные ко Дню открытых дверей. Это демонстрирует, что современная библиотека — это не просто книгохранилище, а настоящий многофункциональный культурный центр», — отметили в Министерстве.

Фото: Министерство культуры и туризма МО



Фото: Министерство культуры и туризма МО

