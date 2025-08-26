В Подмосковье перед учебным годом стартовало мероприятие «Внимание – дети!»
В Московской области стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом объявили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
«Главная задача мероприятия – восстановление и закрепление навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения. Перед началом учебного года автоинспекторы примут участие в родительских собраниях, педсоветах и конференциях по организации в образовательных учреждениях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», – отметили в ведомстве.Кроме того, во всех городских округах региона пройдёт Единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасные дороги!».
За неделю до окончания мероприятия «Внимание – дети!» Московская область присоединится к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Она продлится с 15 по 21 сентября.