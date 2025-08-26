В Кемерове открылась выставка русского художника Ивана Шишкина

26 августа 2025, 14:37

Фото: iStock/VvoeVale

Во вторник, 26 августа, в Кузбасском музее ИЗО в Кемерове открылась уникальная выставка русского художника Ивана Шишкина. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, всего в Кемерово из Русского музея привезли 40 произведений Шишкина. Экспозиция выставки построена по хронологии — от ранних работ художника до пейзажей конца XIX века.



По словам заместителя генерального директора по развитию просветительско-образовательной деятельности Русского музея Анны Цветковой, основные работы коллекции — «Тропинка в лесу», «Ручей в березовом лесу», «Травки» и «Дубы».





«Эти вещи редко покидают стены Русского музея, но в этот раз представлены в Кемерове. У нас очень много в этом году юбилейных дат, но самый главный — 130 лет Русскому музею. И сегодня мы открываем этот грандиозный проект», — рассказала Цветкова.

