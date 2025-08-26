В Подмосковье «оцифровали» ещё одну госуслугу для инвалидов
Комплексная услуга «Инвалидность» на госпортале Московской области пополнилась ещё одной мерой поддержки: предоставлением выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Комплексную услугу могут получить проживающие в регионе инвалиды первой, второй и третьей групп, а также семьи с ребёнком-инвалидом.
«В услугу включили предоставление ежемесячной денежной выплаты на уход за ребёнком-инвалидом. Теперь комплекс объединяет семь мер социальной поддержки, которые можно получить по одному заявлению», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Помимо новой меры поддержки, в услугу входит оформление соцкарты жителя области, ежемесячного пособия ребёнку-инвалиду, выплаты на покупку технических средств реабилитации, ежегодной выплаты на приобретение еды и одежды ребенку-инвалиду, а также оформление компенсации уплаченной страховой премии по договору ОСАГО и расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.