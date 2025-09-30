Библиотеки Подмосковья поделились статистикой за сентябрь

30 сентября 2025, 19:07

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели литературные итоги первого осеннего месяца. Согласно отчету, наибольшей популярностью у жителей Подмосковья в сентябре пользовались проверенная временем детская литература, классические произведения русской прозы, а также периодические издания.





Читательская активность в регионе впечатляет: за месяц библиотеки приняли около 900 тысяч посетителей, которые взяли для чтения почти 1,6 миллиона книг. Статистика показывает, что самой многочисленной и активной группой читателей являются женщины (41,5%), тогда как мужчины составляют 30%. Значительную часть аудитории — 28,5% — формируют дети в возрасте до 14 лет.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Среди самых востребованных авторов сентября оказались:





Николай Носов («Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры»). Его добрые и поучительные истории уже много десятилетий остаются золотым фондом детской литературы, уча детей дружбе и смекалке.

Татьяна Комзалова («Первая книга знаний», «Азбука хороших манер»). Работы этого автора помогают самым юным читателям в игровой форме освоить основы счета, письма и правил поведения.

Константин Залесский («Сто великих полководцев Пермировой войны»). Его книги отвечают на устойчивый интерес публики к научно-популярной и исторической литературе, делая сложные темы доступными.

Михаил Шолохов (рассказы, очерки). Классик русской литературы остается актуальным благодаря глубокому изображению человеческих судеб на фоне исторических переломов.

Джек Лондон (собрание сочинений). Приключенческие романы Лондона о стойкости и воле к жизни продолжают находить отклик у читателей всех возрастов.

Виктор Калашников («Легенды Древней Руси»). Интерес к национальной идентичности и истокам культуры поддерживает спрос на такие произведения.

Марк Миллер («Все секреты Minecraft. Моды»). Популярность этой книги наглядно демонстрирует, как современные библиотеки идут в ногу со временем, отвечая на увлечения молодого поколения.

Юрий Никулин («Цирк на Цветном бульваре»). Мемуары знаменитого артиста подтверждают, что читателей привлекают и личные истории ярких личностей.

Александр Клюкин («Путеводитель для детей. Подмосковье»). Краеведческая литература помогает семьям интересно и познавательно проводить время, изучая свой регион.

Фото: Министерство культуры и туризма МО





Фото: Министерство культуры и туризма МО

