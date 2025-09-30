Библиотеки Подмосковья поделились статистикой за сентябрь
В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели литературные итоги первого осеннего месяца. Согласно отчету, наибольшей популярностью у жителей Подмосковья в сентябре пользовались проверенная временем детская литература, классические произведения русской прозы, а также периодические издания.
Читательская активность в регионе впечатляет: за месяц библиотеки приняли около 900 тысяч посетителей, которые взяли для чтения почти 1,6 миллиона книг. Статистика показывает, что самой многочисленной и активной группой читателей являются женщины (41,5%), тогда как мужчины составляют 30%. Значительную часть аудитории — 28,5% — формируют дети в возрасте до 14 лет.
Среди самых востребованных авторов сентября оказались:
- Николай Носов («Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазеры»). Его добрые и поучительные истории уже много десятилетий остаются золотым фондом детской литературы, уча детей дружбе и смекалке.
- Татьяна Комзалова («Первая книга знаний», «Азбука хороших манер»). Работы этого автора помогают самым юным читателям в игровой форме освоить основы счета, письма и правил поведения.
- Константин Залесский («Сто великих полководцев Пермировой войны»). Его книги отвечают на устойчивый интерес публики к научно-популярной и исторической литературе, делая сложные темы доступными.
- Михаил Шолохов (рассказы, очерки). Классик русской литературы остается актуальным благодаря глубокому изображению человеческих судеб на фоне исторических переломов.
- Джек Лондон (собрание сочинений). Приключенческие романы Лондона о стойкости и воле к жизни продолжают находить отклик у читателей всех возрастов.
- Виктор Калашников («Легенды Древней Руси»). Интерес к национальной идентичности и истокам культуры поддерживает спрос на такие произведения.
- Марк Миллер («Все секреты Minecraft. Моды»). Популярность этой книги наглядно демонстрирует, как современные библиотеки идут в ногу со временем, отвечая на увлечения молодого поколения.
- Юрий Никулин («Цирк на Цветном бульваре»). Мемуары знаменитого артиста подтверждают, что читателей привлекают и личные истории ярких личностей.
- Александр Клюкин («Путеводитель для детей. Подмосковье»). Краеведческая литература помогает семьям интересно и познавательно проводить время, изучая свой регион.
Эти данные ярко подчеркивают непреходящую ценность библиотек в цифровую эпоху. Они давно перестали быть просто книгохранилищами, превратившись в настоящие культурные и общественные центры. Для детей — это место, где прививают любовь к чтению через книги Носова и Комзаловой. Для студентов и исследователей — источник уникальной научной и исторической информации, такой как работы Залесского. Для всех жителей — бесплатный доступ к мировому культурному наследию (Шолохов, Лондон) и современным бестселлерам.
Напомним, что Подмосковье остается одним из лидеров библиотечного дела в России: на его территории работают 921 библиотека, все они интегрированы в удобный цифровой сервис «МОё Подмосковье. Библиотеки», что делает поиск и бронирование книг простым и быстрым.