В Подмосковье за сентябрь организациям выдали около 2000 предостережений
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвело итоги профилактических проверок за сентябрь. Организациям региона объявили 1 731 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Распределение предостережений по видам надзора:
- Лицензионный контроль за управлением МКД — 1 083;
- Государственный жилищный надзор — 455;
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства — 176;
- Экологический надзор — 17.
Больше всего предостережений получили организации из:
- Серпухова — 110;
- Мытищ — 108;
- Красногорска — 89;
- Королёва и Наро-Фоминска — по 88.