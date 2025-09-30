Достижения.рф

В Подмосковье за сентябрь организациям выдали около 2000 предостережений

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвело итоги профилактических проверок за сентябрь. Организациям региона объявили 1 731 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.



Распределение предостережений по видам надзора:

  • Лицензионный контроль за управлением МКД — 1 083;
  • Государственный жилищный надзор — 455;
  • Муниципальный контроль в сфере благоустройства — 176;
  • Экологический надзор — 17.

Больше всего предостережений получили организации из:
  • Серпухова — 110;
  • Мытищ — 108;
  • Красногорска — 89;
  • Королёва и Наро-Фоминска — по 88.
Цель проверок — повысить качество обслуживания многоквартирных домов и предотвратить нарушения в сфере ЖКХ.


Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0