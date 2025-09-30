Егорьевский силач побил рекорд Подмосковья для спортсменов с нарушениями зрения
Евгений Русаков представил Егорьевск на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Соревнования прошли в спорткомплексе «Виктория» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Русаков выступал в жиме лёжа без экипировки в весовой категории до 110 кг. Он занял четвёртое место, уступив лидерам всего 2,5 кг.
«Евгений установил рекорд Московской области по жиму лёжа. Тренер спортсмена – Александр Теньков, который вложил немало сил в подготовку подопечного. От всей души поздравляем Евгения и его наставника с этим замечательным достижением», – поздравили спортсмена во Дворце спорта «Егорьевск».
Евгений с детства является инвалидом по зрению. У него врожденная миопия высокой степени, амблиопия, птоз и эпикантус. Ранее он выступал среди спортсменов без ограничений по здоровью. Занимал призовые места на Кубке Европы по становой тяге и жиму и национальном чемпионате в Долгопрудном. Попадал в число лидеров на местных соревнованиях.