Подмосковные коммунальщики отремонтировали более 30 объектов в ДНР за три года

30 сентября 2025, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За три года Мособлводоканал капитально отремонтировал более 30 объектов инженерной инфраструктуры в ДНР. Эти работы входят в программу поддержки присоединившихся территорий. 30 сентября Россия отмечает третью годовщину Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, рассказали в подмосковном МинЖКХ.





Специалисты Мособлводоканала устранили технологические сбои, восстановили водоснабжение и водоотведение в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а еще — в Мариуполе.



Отремонтировали:

4 канализационные насосные станции в п. Седово;

2 канализационные насосные станции в г. Новоазовск;

канализационную станцию биологической очистки в Новоазовске (1 этап);

водопроводную насосную станцию в Новоазовске (1 этап);

канализационные очистные сооружения в п. Тельманово и с. Мирное;

водопроводную насосную станцию в п. Тельманово;

водозаборное устройство в с. Безыменное;

теплотрассу в с. Мирное.