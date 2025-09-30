Достижения.рф

Подмосковные коммунальщики отремонтировали более 30 объектов в ДНР за три года

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За три года Мособлводоканал капитально отремонтировал более 30 объектов инженерной инфраструктуры в ДНР. Эти работы входят в программу поддержки присоединившихся территорий. 30 сентября Россия отмечает третью годовщину Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, рассказали в подмосковном МинЖКХ.



Специалисты Мособлводоканала устранили технологические сбои, восстановили водоснабжение и водоотведение в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а еще — в Мариуполе.

Отремонтировали:

  • 4 канализационные насосные станции в п. Седово;
  • 2 канализационные насосные станции в г. Новоазовск;
  • канализационную станцию биологической очистки в Новоазовске (1 этап);
  • водопроводную насосную станцию в Новоазовске (1 этап);
  • канализационные очистные сооружения в п. Тельманово и с. Мирное;
  • водопроводную насосную станцию в п. Тельманово;
  • водозаборное устройство в с. Безыменное;
  • теплотрассу в с. Мирное.
​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сейчас продолжают второй этап работ на канализационной станции биологической очистки и водопроводной насосной станции в Новоазовске.

Восстановление инфраструктуры помогает организовать стабильное водоснабжение и водоотведение, повышает комфорт и безопасность жителей.

Мособлводоканал поздравляет всех с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подмосковье продолжит модернизировать и развивать коммунальные сети на подшефных территориях, а специалисты предприятия будут и дальше обеспечивать стабильную работу инженерных сетей.
