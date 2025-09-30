Подмосковные коммунальщики отремонтировали более 30 объектов в ДНР за три года
За три года Мособлводоканал капитально отремонтировал более 30 объектов инженерной инфраструктуры в ДНР. Эти работы входят в программу поддержки присоединившихся территорий. 30 сентября Россия отмечает третью годовщину Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, рассказали в подмосковном МинЖКХ.
Специалисты Мособлводоканала устранили технологические сбои, восстановили водоснабжение и водоотведение в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а еще — в Мариуполе.
Отремонтировали:
- 4 канализационные насосные станции в п. Седово;
- 2 канализационные насосные станции в г. Новоазовск;
- канализационную станцию биологической очистки в Новоазовске (1 этап);
- водопроводную насосную станцию в Новоазовске (1 этап);
- канализационные очистные сооружения в п. Тельманово и с. Мирное;
- водопроводную насосную станцию в п. Тельманово;
- водозаборное устройство в с. Безыменное;
- теплотрассу в с. Мирное.
Восстановление инфраструктуры помогает организовать стабильное водоснабжение и водоотведение, повышает комфорт и безопасность жителей.
Мособлводоканал поздравляет всех с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подмосковье продолжит модернизировать и развивать коммунальные сети на подшефных территориях, а специалисты предприятия будут и дальше обеспечивать стабильную работу инженерных сетей.