Биохакинг: что опасно для жизни, а что действительно работает?
Индустрия биохакинга активно развивается: дорогие капельницы, персональные глюкометры, диеты «для долголетия» и эксперименты со стволовыми клетками становятся частью повседневности тех, кто хочет жить дольше и чувствовать себя лучше. Но что из этого реально работает, а что — просто тренд?
Биолог Борис Фенюк в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 объяснил, на какие методы стоит обращать внимание, а какие могут быть опасны.
Стволовые клетки: рискованная рулеткаОдним из самых опасных направлений эксперт считает использование стволовых клеток без медицинских показаний.
«Стволовые клетки — это реально стрёмная история. Реальный риск рака. Вы можете пару лет пожить получше, а потом ещё пару лет на химиотерапии и «до свидания», — предупреждает специалист.Природа специально замедляет деление клеток с возрастом, чтобы защитить организм от онкологических заболеваний. Нарушение этого механизма может стоить жизни.
Диеты-имитаторы голоданияПротоколы вроде FMD (Fasting Mimicking Diet) обещают долголетие и снижение риска рака, но доказательств пока недостаточно.
«Чтобы понять, что что-то влияет на онкологию, вам нужны годы исследований», — отмечает Борис Фенюк.Ограничение калорий в разумных пределах полезно, особенно для людей со склонностью к перееданию, но называть такую диету рационом «против старения» — преждевременно.
Технологии постоянного мониторинга здоровьяНосимые глюкометры и устройства для отслеживания биомаркеров становятся всё популярнее. Они помогают понимать реакцию организма на питание и образ жизни.
«Чем больше у вас информации о собственном теле, тем лучше и тем проще будет врачам, если вас реально что-то начнёт тревожить», — поясняет биолог.Сбор и анализ данных о здоровье с помощью современных гаджетов и искусственного интеллекта — один из немногих трендов биохакинга с научной основой.
Капельницы и IV-терапияВитаминные капельницы и антиоксиданты сами по себе не вредны, но всё зависит от условий проведения.
«В самом по себе то, что человеку зальют через капельницу чего-нибудь, никакого особого вреда я не вижу. Другой вопрос, если это будут делать люди, которых наняли по объявлению», — говорит биолог.Эксперт советует выбирать только проверенные клиники с медицинским контролем.
Главный вывод: осознанный биохакингБиохакинг имеет смысл только при осторожном и осознанном подходе. Стволовые клетки опасны, «волшебные» диеты сомнительны, а вот разумное ограничение калорий и сбор данных о своём организме действительно могут продлить активные годы жизни.
«Лучший биохакинг — это не слепая вера в тренды, а подход, основанный на данных и безопасности», — резюмирует Фенюк.