Биохакинг: что опасно для жизни, а что действительно работает?

26 февраля 2026, 16:51

Фото: iStock/RossHelen

Индустрия биохакинга активно развивается: дорогие капельницы, персональные глюкометры, диеты «для долголетия» и эксперименты со стволовыми клетками становятся частью повседневности тех, кто хочет жить дольше и чувствовать себя лучше. Но что из этого реально работает, а что — просто тренд?





Содержание Стволовые клетки: рискованная рулетка Диеты-имитаторы голодания Технологии постоянного мониторинга здоровья Капельницы и IV-терапия Главный вывод: осознанный биохакинг

Биолог Борис Фенюк в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 объяснил, на какие методы стоит обращать внимание, а какие могут быть опасны.





Стволовые клетки: рискованная рулетка

«Стволовые клетки — это реально стрёмная история. Реальный риск рака. Вы можете пару лет пожить получше, а потом ещё пару лет на химиотерапии и «до свидания», — предупреждает специалист.

Диеты-имитаторы голодания

«Чтобы понять, что что-то влияет на онкологию, вам нужны годы исследований», — отмечает Борис Фенюк.

Технологии постоянного мониторинга здоровья

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

«Чем больше у вас информации о собственном теле, тем лучше и тем проще будет врачам, если вас реально что-то начнёт тревожить», — поясняет биолог.

Капельницы и IV-терапия

«В самом по себе то, что человеку зальют через капельницу чего-нибудь, никакого особого вреда я не вижу. Другой вопрос, если это будут делать люди, которых наняли по объявлению», — говорит биолог.

Главный вывод: осознанный биохакинг

«Лучший биохакинг — это не слепая вера в тренды, а подход, основанный на данных и безопасности», — резюмирует Фенюк.