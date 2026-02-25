В подмосковном Клину открыли новый ФАП для 700 жителей
В деревне Мисирево городского округа Клин открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медпункт собрали по модульной технологии. Теперь медпомощь здесь смогут получать жители четырех деревень — почти 700 взрослых и детей. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
В ФАПе пациенты проходят первый этап диспансеризации, делают прививки, оформляют больничные и рецепты на льготные лекарства. При необходимости фельдшер связывается с врачами поликлиники с помощью телемедицины.
«В новом ФАПе в Клину можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, с помощью телемедицины получить консультацию врача из поликлиники, оформить больничный и рецепт на препарат. Ранее здравпункт заработал в Павловском Посаде», — отмечает зампред правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В здании оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, процедурный и прививочный кабинеты.
Как записаться на прием?
- На портале «Здоровье».
- По телефону 122.
- С помощью Telegram-бота «Денис».
- Через бота в MAX.
- Через инфомат.