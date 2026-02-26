Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили с начала года около 1300 выездов

26 февраля 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 1 300 выездов совершили мобильные медицинские комплексы Московской области с начала текущего года. Здоровье там проверили около 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В мобильных комплексах можно сделать флюорографию, маммографию и пройти первый этап диспансеризации.





«Мобильные комплексы выезжают на отдалённые территории, чтобы местные жители могли получить профилактический медосмотр рядом с домом. В текущем году этой возможностью воспользовались уже около 30 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.