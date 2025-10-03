«Быть учителем — значит быть человеком с большой буквы»: Педагоги из Подмосковья рассказали о своем призвании
Педагоги из Подмосковья рассказали о любви к профессии в преддверии Дня учителя
В России День учителя ежегодно отмечается 5 октября. В этот праздник особенно ярко можно выразить благодарность педагогам за их вклад в образование и развитие личности. Учителя не только передают знания, но и вдохновляют, направляют и поддерживают на пути к целям.
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 6 городского округа Красногорск Наталья Сергеева и учитель музыки, педагог дополнительного образования Ольга Серякова в беседе с «Радио 1» поделились, что современный педагог — это уже не просто транслятор знаний. Век информации предъявляет к нему новые, высокие требования.
«Педагог — это не профессия, это призвание, смысл жизни. Современный учитель — это не просто человек, который приходит на работу и отдаёт определённые знания. Это высоконравственный человек, подкованный во всех областях профессионал своего дела. Современный учитель — это многогранность, высокий профессионализм и очень глубокое познание в разных сферах», — поделилась директор.
С ней согласна и учитель музыки, отмечая, что сегодня педагог учится вместе со своими учениками.
«Учитель сам обучается, познаёт, вместе с детьми интегрируется и включается в урок уже в современных технологиях. Нельзя ни на шаг отстать от ребёнка, нужно быть всегда лидером, быть вместе на одном шаге», — пояснила Ольга.
Наталья Сергеева рассказала, что в детстве мечтала быть врачом, а это по смыслу схоже с педагогикой, Ольга Серякова нашла своё призвание в творчестве и работе с детьми.
«Когда на практике я встретилась уже с классами, то сама поняла, что это мое призвание. До сих пор я свою работу не считаю даже за работу. Для меня это счастье, я счастлива на работе», — добавила она.
По мнению собеседниц, главная задача учителя сегодня — не противостояние технологиям, а живое объединение всех участников процесса и полная открытость.
«Быть учителем — значит быть человеком с большой буквы. Быть тем, кто должен нести детям доброе, светлое, важное. Быть учителем — это значит уметь творить, мечтать и развиваться вместе со своими учениками», — заключила Наталья.
Ольга добавила, что учитель — это про духовность, и важно иметь огонь в глазах и нести пользу обществу.