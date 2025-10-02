Губернатор Воробьёв познакомился с работой обновлённой школы в Химках

02 октября 2025, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Химках по президентской программе модернизировали одно из старейших в городе образовательных учреждений – школу №8. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил её работу и поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, который будут отмечать 5 октября.





В следующем году школа отпразднует юбилей – 70 лет со дня основания. Учебное заведение носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева – ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя РСФСР. Под его руководством школа стала одной из лучших в Химках. К 1 сентября в ней завершили масштабный капремонт. При этом был сохранён исторический облик здания, в том числе муралы в честь героев – ветерана войны Григория Муходавкина и участника СВО Тимофея Воробейкина.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Андрей Воробьёв посетил один из уроков в обновлённой школе.

«Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать здоровья, терпения и, главное, чтобы вы гордились своими учениками. Мы вас очень ценим. В Подмосковье мы ежегодно строим много школ – сейчас более 30. Капитально ремонтируем по президентской программе 50-60 школ. Одна из них – СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечён в жизнь школы и преобразования. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня это комфортное и современное пространство и место, где берегут традиции», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«После ремонта у нас появились прекрасные светлые кабинеты химии, биологии, физики. Кабинет информатики оснастили новым оборудованием и техникой. Везде новая мебель. Классы полностью соответствуют современным требованиям. Мы также обновили музей войны, созданный ещё Василием Ивановичем Матвеевым. Проводим в нём экскурсии, а наши ученики являются экскурсоводами», – поделилась директор школы Ольга Игнатева, которая возглавляет её с 2019 года.