В ГД прокомментировали возможное введение ОГЭ по физкультуре в российских школах
Депутат Журова: введение ОГЭ по физкультуре создаст допнагрузку на учеников
Введение ОГЭ по физкультуре в российских школах создаст дополнительную нагрузку на учеников. Так считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Напомним, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов предложил ввести обязательный экзамен по физкультуре в виде ГТО.
Журова же считает, что программа должна оставаться добровольным тестом на физические способности, поскольку принудительная сдача такого экзамена создаст проблему для детей с ослабленным здоровьем.
«Невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений», — подчеркнула Журова в беседе с «Москвой 24».
Вместо обязательной сдачи ГТО, депутат предложила расширять спортивную базу школ и создавать реабилитационные центры для восстановления здоровья детей.
Она также добавила, что из-за интенсивной учебной нагрузки к старшим классам у детей значительно снижаются показатели здоровья.
Тем временем в Москве запустили новый механизм распределения стимулирующих выплат для педагогов. Теперь внимание будет уделяться результативности обучения, а размеры выплат будут зависеть от успеваемости учеников по каждому предмету.
В этой связи председатель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова заявила Общественной Службе Новостей, что учителя перестанут давать знания школьникам, а будут стремиться улучшить свои показатели.
«Сейчас и так очень большая проблема в Москве – выдавливание детей из школ после девятого класса. Огромное количество родителей по этому поводу обращаются к нам за помощью. Угрозами или уговорами избавляются от неугодных учеников, которые портят показатели школы», — пояснила Менькова.