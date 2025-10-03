В ГД прокомментировали возможное введение ОГЭ по физкультуре в российских школах

03 октября 2025, 15:30

Депутат Журова: введение ОГЭ по физкультуре создаст допнагрузку на учеников

Фото: iStock/SerrNovik

Введение ОГЭ по физкультуре в российских школах создаст дополнительную нагрузку на учеников. Так считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.





Напомним, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов предложил ввести обязательный экзамен по физкультуре в виде ГТО.



Журова же считает, что программа должна оставаться добровольным тестом на физические способности, поскольку принудительная сдача такого экзамена создаст проблему для детей с ослабленным здоровьем.





«Невозможно требовать от всех одинаковое выполнение нормативов, как по математике или русскому языку, где нет медицинских ограничений», — подчеркнула Журова в беседе с «Москвой 24».

«Сейчас и так очень большая проблема в Москве – выдавливание детей из школ после девятого класса. Огромное количество родителей по этому поводу обращаются к нам за помощью. Угрозами или уговорами избавляются от неугодных учеников, которые портят показатели школы», — пояснила Менькова.