В Зарайской ДШИ начала работать новый педагог Александра Саркисян

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Детской школе искусств Зарайска к коллективу «Театральная мозаика» присоединилась новый педагог — Александра Саркисян. Она родилась и выросла в Зарайске, с ранних лет занималась в хореографической студии «Надежда», а позже окончила филиал Государственного социально-гуманитарного института в родном городе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Творческие способности молодой учительницы были замечены руководителем «Театральной мозаики» Маргаритой Копцевой, которая пригласила её к работе с детьми. Сейчас Александра обучает ребят танцу, сценическому движению и музыке, помогая им раскрепоститься и чувствовать себя уверенно на сцене.

Коллектив «Театральная мозаика» работает уже семь лет, участвует в фестивалях и концертах. В настоящее время юные артисты готовятся к музыкальному спектаклю «Дюймовочка», который пройдет 31 октября во Дворце культуры имени Виктора Леонова. Спектакль смогут посетить зрители старше шести лет.

Дайана Хусинова

