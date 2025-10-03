В Зарайской ДШИ начала работать новый педагог Александра Саркисян

03 октября 2025, 12:23

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Детской школе искусств Зарайска к коллективу «Театральная мозаика» присоединилась новый педагог — Александра Саркисян. Она родилась и выросла в Зарайске, с ранних лет занималась в хореографической студии «Надежда», а позже окончила филиал Государственного социально-гуманитарного института в родном городе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.