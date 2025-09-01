Битва за Кубок: Первый фестиваль уличных танцев собрал тысячи зрителей в Подмосковье

01 сентября 2025, 15:46

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В последние выходные лета, 30 и 31 августа, Подмосковье впервые погрузилось в ритмы уличных культур. В Балашихе и Видном с оглушительным успехом прошел масштабный фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Мероприятие, организованное АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона, стало настоящим праздником для танцевального сообщества и всех любителей современной культуры.