Битва за Кубок: Первый фестиваль уличных танцев собрал тысячи зрителей в Подмосковье
В последние выходные лета, 30 и 31 августа, Подмосковье впервые погрузилось в ритмы уличных культур. В Балашихе и Видном с оглушительным успехом прошел масштабный фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Мероприятие, организованное АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона, стало настоящим праздником для танцевального сообщества и всех любителей современной культуры.
На площадке в Пестовском парке Балашихи побывали 8 тысяч человек, а в Видном, на площади у кинотеатра «Искра», за выступлениями танцоров следили 5 тысяч зрителей. Под открытым небом развернулись напряженные танцевальные баттлы, где начинающие и профессиональные танцоры из разных уголков Подмосковья боролись за звание лучших.
По результатам жарких отборочных туров были определены имена 64 финалистов, которые сойдутся в решающем противостоянии на гала-концерте. В номинациях для юных дарований (девочки и мальчики 7-15 лет) право побороться за главный трофей получили 40 танцоров из 20 городских округов. Еще 24 победителя из 11 округов прошли в финал в номинациях для девушек старше 16 лет и среди брейкинг-дуэтов.
Оценивало выступления конкурсантов авторитетное международное жюри, в состав которого вошли многократные победители и призеры престижных танцевальных фестивалей со всего мира.
Помимо конкурсной программы, гости фестиваля смогли бесплатно посетить мастер-классы от иностранных судей, чтобы перенять опыт у лучших из лучших. Завершили каждый из дней выступления музыкальных хедлайнеров: хип-хоп-исполнителя Кассеты и российского рэпера Антохи МС.
Кульминация фестиваля еще впереди. Гала-концерт и финальные баттлы состоятся 14 сентября в парке им. В. Талалихина в Подольске. В рамках мероприятия зрителей ждет не только определение чемпионов Кубка, но и уникальное зрелище — международный турнир между сборными России и мира по брейкингу.
Главный приз для победителей — это не только звание и кубок, но и путевка на мировую танцевальную арену. Лучшие танцоры получат возможность представить Подмосковье и Россию на престижных международных соревнованиях: Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, Dubai Open Breaking в ОАЭ и легендарном World Dance Championship (WDC) в Японии.
Первый фестиваль «Область танцевальных культур» заявил о себе как о новом ключевом событии в культурной жизни региона, открывающем таланты и выводящем уличные танцы на качественно новый уровень.
Читайте также: