На Пестовском водохранилище проведут третий этап регаты Tenzor Elite Cup
В акватории Пестовского водохранилища 4-7 сентября состоится третий этап международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В регате примут участие лидеры рейтинга TSC и серебряные призёры второго этапа Bars Sailing Team Максима Батракова, команда Ptichki Sailing Team Эльвиры Пинчук, коллектив Aladdin под руководством Георгия Соколовского, а также коллективы «Яхт-клуба Пирогово» Александра Божко, S-kotiki Елены Веремеевой и «WHY NOT x Москва на волне» Ксении Головлёвой», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, на регате ждут сборную Белоруссии под руководством заслуженного мастера спорта Сергея Кравцова, интернациональную команду Double V Sailing Team Михаила Сенаторова, экипаж Roscosmos Sailing Team и другие команды. В рамках регаты по традиции пройдут детские парусные соревнования для юных капитанов от 7 до 14 лет, встреча детей с титулованными яхтсменами, а также береговая программа с трансляцией событий регаты.
Этап будет проведён в память о легендарном яхтсмене Андрее Балашове. Советский спортсмен, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр скончался в Москве в 2009 году.