Фестиваль «Велофест Липовая Роща» собрал любителей спорта в Красногорске
В парке «Липовая Роща» в Красногорске состоялся фестиваль любителей велоспорта «Велофест Липовая Роща». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Прошли соревнования по маунтинбайку и кросс-кантри в нескольких возрастных категориях. Самым молодым участником стал шестилетний Артемий Лаврухин. Возраст не помешал юному спортсмену занять второе место в возрастной группе до 12 лет. Самыми опытными участниками стали 42-летние Максим Ельцов и Алексей Рыжанков. Ельцов завоевал золото в категории участников старше 2010 года рождения», – рассказали в ведомстве.
После гонок для спортсменов и гостей фестиваля состоялись открытые двухчасовые тренировки и мастер-классы по езде на беговеле и ВМХ. Желающие участвовали в развлекательной программе с розыгрышем призов. Помимо этого, гости фестиваля насладились выступлением барабанщиц коллектива Emotion.
«Вело Фест» проводился в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».