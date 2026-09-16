Бизнесвумен Самойлова из Зарайска рассказала о конкурсе «Мама-предприниматель»

16 сентября 2026, 15:13

оригинал Фото: istockphoto.com/sutlafk

В Московской области проходит региональный этап V федеральной программы «Мама-предприниматель». В отборе участвуют 50 конкурсанток. Их ждёт пятидневный интенсив с экспертами, в ходе которого женщины проработают свои бизнес-идеи и подготовят итоговую презентацию. Десять победительниц выйдут в федеральный финал.





О том, что даёт предпринимательницам конкурс, рассказала в эфире «Радио 1» одна из его участниц — основательница авторского чайного бренда «Зарайская Завалинка» Анастасия Самойлова.





«Этот конкурс — шанс вырасти. Здесь, конечно, очень высокая конкуренция: 50 женщин — это 50 историй. И в каждой из них есть и труд, и бессонные ночи, и мечта. Все женщины вокруг сильные. Смотришь на них, восхищаешься и вдохновляешься, и от этого двигаешься дальше — вперёд, лучше и выше. Так что я не боюсь конкуренции. Я боюсь не попробовать», — сказала Анастасия.

«Кажется, что пять дней — это немного, но самом деле даётся очень много информации. Вчера у нас был первый день, знакомство, но уже была масса всего полезного полезного. А сегодня я жду информацию по маркетингу, про то, как выстроить свои финансы, как выйти за пределы своего любимого города Зарайска со своим брендом», — сообщила собеседница «Радио 1».

«У меня есть мысль — она пришла буквально вчера, где-то в середине первого дня обучения. Я вдруг поняла, что история с зарайским чаем должна стать частью русского хюгге — национальной философии уюта, в которой есть традиция чаепития, есть специальная посуда, варенье, особое чувство тепла и дома», — поделилась Анастасия.

«Я, конечно, активно работаю над выходом в федеральный финал. Но если не попаду туда, я уже приобрела многое. А впереди ещё экскурсия на действующее производство. Поэтому я уже однозначно в выигрыше», — подчеркнула Самойлова.