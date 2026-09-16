В подмосковных детских лагерях за лето не произошло ни одного пожара
На территории детских оздоровительных учреждений Подмосковья этим летом не было допущено ни одного пожара. Благодаря принятым мерам сезон завершился без происшествий, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
В регионе закончилась детская оздоровительная кампания-2026. Результаты работы по обеспечению безопасности в лагерях обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Подмосковья.
«В этом сезоне под контролем ведомства находилось более 1100 объектов, включая загородные лагеря и площадки дневного пребывания при школах. Особое внимание уделили 40 учреждениям, расположенным вблизи лесов. Для них организовали режим повышенного контроля и внеплановые проверки», – сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев.Не обошлось без замечаний. По результатам инспекций, проведенных совместно с прокуратурой, к работе не допустили два объекта – лагерь «Салют» в Домодедове и палаточный лагерь «Спецназ Дети» в Волоколамском округе.
Причинами запрета стали проблемы с системами противопожарной защиты, отсутствие водоснабжения и несоответствие зданий требованиям огнестойкости.
Как отметили в ведомстве, безопасность детей обеспечивали не только проверками, но и масштабной профилактикой. Для ребят проводили «Дни пожарной безопасности». Всего за лето в лагерях организовали более 1500 инструктажей для персонала и свыше 2000 просветительских мероприятий для отдыхающих. На всех объектах отработали навыки эвакуации.