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В подмосковных детских лагерях за лето не произошло ни одного пожара

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

На территории детских оздоровительных учреждений Подмосковья этим летом не было допущено ни одного пожара. Благодаря принятым мерам сезон завершился без происшествий, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.



В регионе закончилась детская оздоровительная кампания-2026. Результаты работы по обеспечению безопасности в лагерях обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Подмосковья.

«В этом сезоне под контролем ведомства находилось более 1100 объектов, включая загородные лагеря и площадки дневного пребывания при школах. Особое внимание уделили 40 учреждениям, расположенным вблизи лесов. Для них организовали режим повышенного контроля и внеплановые проверки», – сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев.
Не обошлось без замечаний. По результатам инспекций, проведенных совместно с прокуратурой, к работе не допустили два объекта – лагерь «Салют» в Домодедове и палаточный лагерь «Спецназ Дети» в Волоколамском округе.

Причинами запрета стали проблемы с системами противопожарной защиты, отсутствие водоснабжения и несоответствие зданий требованиям огнестойкости.

Как отметили в ведомстве, безопасность детей обеспечивали не только проверками, но и масштабной профилактикой. Для ребят проводили «Дни пожарной безопасности». Всего за лето в лагерях организовали более 1500 инструктажей для персонала и свыше 2000 просветительских мероприятий для отдыхающих. На всех объектах отработали навыки эвакуации.
Лора Луганская

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