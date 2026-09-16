В подмосковных детских лагерях за лето не произошло ни одного пожара

16 сентября 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

На территории детских оздоровительных учреждений Подмосковья этим летом не было допущено ни одного пожара. Благодаря принятым мерам сезон завершился без происшествий, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.





В регионе закончилась детская оздоровительная кампания-2026. Результаты работы по обеспечению безопасности в лагерях обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Подмосковья.

«В этом сезоне под контролем ведомства находилось более 1100 объектов, включая загородные лагеря и площадки дневного пребывания при школах. Особое внимание уделили 40 учреждениям, расположенным вблизи лесов. Для них организовали режим повышенного контроля и внеплановые проверки», – сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев.