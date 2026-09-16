На ВЗУ в Лосино-Петровском начали монтировать станцию водоподготовки

16 сентября 2026, 13:30

оригинал Фото: корреспондент ГУА МО АИС «Подмосковье» Валерия Тингаева

Монтаж новой станции водоподготовки начался на водозаборном узле на Полевой улице в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа. Об этом сообщает корреспондент ГУА МО АИС «Подмосковье» Валерия Тингаева.





Аэромагнитные установки (аэромаги), которые будут снижать содержание железа в воде без использования реагентов, уже доставили на площадку. О том, как работает эта техника, рассказал главный инженер Лосино-Петровского филиала Мособлводоканала Кирилл Горелик.





«Всего на станции установят восемь аэромагов. Это ключевое оборудование. Именно оно обеспечит высокое качество воды. Внутри ёмкостей жидкость интенсивно насыщается кислородом, что запускает процесс окисления растворённого железа и дегазацию. В результате вредные примеси образуют нерастворимый осадок, который отфильтровывается, а на выходе получается чистая вода», — объяснил Горелик.